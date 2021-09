Il dramma di Lory Del Santo | “Ho perso tre figli e ho un vuoto incolmabile”

(Di martedì 28 settembre 2021) La soubrette di Povegliano Veronese,Del, 63 anni oggi martedì 28 settembre torna sul piccolo schermo dopo qualche tempo di assenza. L’ultima presenza risale ad inizio 2020 quando funaggio della ruota vip nel programma di Rai 2 andato in onda durante il lockdown Resta a casa e vinci. A dispetto delle luci, dei lustrini e delle paillettes dello spettacolo la vita diDelè stata tutt’altro che facile. Come lei stessa ha avuto più volte modo di raccontare inizia contici abusi sessuali subiti sin da bambina sia da adulti che da compagni di classe fino ad un tentativo di violenza sessuale da parte del compagno della madre.il papà non lo ha mai conosciuto. Ma i drammi che l’hanno segnata più di tutto sono legati alla ...

Del Santo torna a parlare dei suoi figli morti: 'Sono una nota dolente, voglio dimenticare'Del Santo ha appena pubblicato un libro autobiografico in cui parla della sua vita senza filtri. Per presentare questa sua fatica letteraria ha scelto il magazine Novella 2000 . In questa ...Un fatto orribile che portò la stessaDel Santo, durante un'intervista a Verissimo di raccontare il suoe spiegare quanto abbia riflettuto cercando di capire se umanamente si poteva fare ...Ospite di Oggi è un altro giorno, l'attrice Lory Del Santo ha raccontato il dramma: "Mi hanno lasciata sola...", l'amara confessione.La soubrette Lory Del Santo torna dopo qualche tempo sul piccolo schermo e lo fa per raccontare i drammi della sua vita. I dettagli ...