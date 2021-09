Il dramma di Francesca Neri | “Ho pensato al suicidio”

(Di martedì 28 settembre 2021) L’attrice italiana ha parlato della malattia con cui ha imparato a convivere.ha confessato come in quel periodo hadi togliersi la vita e di come Claudio Amendola è stato vicino a lei.(Getty Images)è una delle attrici più apprezzate sul grande schermo. La donna, che da anni fa coppia fissa da 25 anni con Claudio Amendola, si è avvicinata al cinema molto presto, studiando al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ottenendo ruoli molto importanti sul grande schermo. In questi anni,, si è vista molto meno perché ha deciso di abbandonare la carriera nella recitazione e dedicare il suo tempo a sé stessa. In occasione dell’uscita della autobiografia o autoritratto, ...

... musica, arti visive e sport: in scena "Alla fine muoiono tutti" di e con Marco Sanna e... Un one man show che unisce tre storie " la storia dell'economia dell'usa e getta, ildell'...Io non so se abbia sentito qualcosa o percepito il nostro dolore per ildi mia figlia Giulia,... ed stataad accorgersi che non respirava pi ed era freddo. Ad agosto morto anche il ...L'attrice ha parlato della malattia con cui convive. Francesca Neri ha confessato come in quel periodo ha pensato di togliersi la vita.Esce in questi giorni il libro di Francesca Neri "Come Carne Viva" al suo interno il racconto della sua malattia: la cistite interstiziale ...