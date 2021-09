Il Distretto ad Alta Tecnologia Campania Bioscience protagonista al Meet in Italy 4 Life Sciences (Di martedì 28 settembre 2021) Torna l’appuntamento con Meet in Italy 4 Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita. Il Distretto ad Alta Tecnologia Campania Bioscience è tra i co-organizzatori della settima edizione dell’evento, in programma a Genova dal 29 settembre al 1° ottobre, presso i Magazzini del Cotone. Le precedenti edizioni hanno visto un crescendo di visitatori e appuntamenti promossi. Trieste, nel 2019, ha fatto registrare oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi, per un totale di 1.600 incontri one to one, 31 tra conferenze e workshop e la presenza di oltre 20 investitori nazionali e internazionali. L’edizione 2021, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si propone di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) Torna l’appuntamento conin, il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita. Iladè tra i co-organizzatori della settima edizione dell’evento, in programma a Genova dal 29 settembre al 1° ottobre, presso i Magazzini del Cotone. Le precedenti edizioni hanno visto un crescendo di visitatori e appuntamenti promossi. Trieste, nel 2019, ha fatto registrare oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi, per un totale di 1.600 incontri one to one, 31 tra conferenze e workshop e la presenza di oltre 20 investitori nazionali e internazionali. L’edizione 2021, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si propone di ...

