Il Cts dà l'ok al 75% dei tifosi allo stadio (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri sera il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera per aumentare la percentuale del pubblico ammesso negli stadi al 75%. Le condizioni per l'accesso sono ovviamente quella di indossare la mascherina ed essere in possesso del greenpass. Il governo ora dovrà tradurre la decisione in un decreto governativo. Nel comunicato finale del Cts «si raccomanda che «la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e siano rispettate le indicazioni all'uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi». Il primo evento calcistico con la nuova percentuale dovrebbe essere la Nations League. La prima semifinale è in programma il 6 ottobre a Milano, la seconda il giorno successivo a Torino. L'articolo ilNapolista.

