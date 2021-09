Il Cts dà il via libera all'aumento della capienza per teatri, cinema, stadi e palazzetti dello sport (Di martedì 28 settembre 2021) La decisione finale potrebbe essere presa già nel prossimo Consiglio dei ministri fissato per domani. Fondamentale il parere fornito all'esecutivo dagli esperti. Dal 50% della capienza all'80%, si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021) La decisione finale potrebbe essere presa già nel prossimo Consiglio dei ministri fissato per domani. Fondamentale il parere fornito all'esecutivo dagli esperti. Dal 50%all'80%, si ...

Advertising

petergomezblog : Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Camb… - capuanogio : Via libera del CTS all’ulteriore apertura di stadi e palazzetti: 75% all’aperto e 50% al chiuso. Spettatori con… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più espost… - _DAGOSPIA_ : VIA LIBERA DEL CTS AGLI AUMENTI DELLE CAPIENZE MA LE DISCOTECHE RIMANGONO CHIUSE - ilSipontinoNet : Aumenta la capienza di #stadi e palazzetti ??? Via libera dal #Cts ???? -