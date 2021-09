Il cristianissimo Pillon dice che su Morisi “la giustizia divina ha fatto il suo corso”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Matteo Salvini, anche oggi, ha attaccato tutti coloro i quali stanno parlando del caso Luca. Forse, però, dovrebbe dare un’occhiata anche in casa sua. La notizia dell’indagine per “cessione di sostanze stupefacenti” aperta nei confronti dell’ex spin doctor della Lega, infatti, ha stracciato un velo anche all’interno del partito, con il senatore Simoneche ha sparato a zero sull’ex capo della comunicazione. E non solo per la vicenda della droga.si scaglia contro Luca, parlando di droga e ammiccando all’omosessualità Intervistato da Simone Canettieri su Il Foglio, il senatore della Lega si sfoga senza lasciare molto spazio all’immaginazione: “Questa brutta storia dinon mi sorprende, soprattutto se gli avessero trovato la droga dello stupro. C’erano cose note da tempo ...