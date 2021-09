'Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà': l'affondo dell'immunologa Viola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per l'immunologa 'la situazione adesso va gestita come un'influenza '. Così la dottoressa è intervenuta durante il dibattito dedicato all'andamento della pandemia nel programma tv dìMartedì su La7. '... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per l''la situazione adesso va gestitaun''. Così la dottoressa è intervenuta durante il dibattito dedicato all'andamentoa pandemia nel programma tv dìMartedì su La7. '...

Advertising

Lucia23670081 : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà»: l'affondo dell'immunologa Viola - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà»: l'affondo dell'immunologa Viola - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà»: l'affondo dell'immunologa Viola - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà»: l'affondo dell'immunologa Viola - FalvoGianluca : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid va trattato come un'influenza, il virus non se ne andrà»: l'affondo dell'immunologa Viola -