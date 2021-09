Il Covid party dei no vax (per evitare il vaccino) finisce in tragedia: ecco il bilancio finale (Di martedì 28 settembre 2021) Volevano evitare a tutti i costi il vaccino e allora hanno avuto la brillante idea di organizzare un Covid party per infettarsi e, nelle loro intenzioni, guarire dal virus. La storia arriva dal Canada, dalla città di Edson, e vede protagonisti diversi no vax del posto. Ma le conseguenze di questa “follia”, come riporta l’emittente locale City News Edmonton, sono state devastanti. Leggi anche: Formia, chiuso stabilimento balenare: la sera prima aveva organizzato un “Covid party” Molti dei partecipanti a questa sorta di festa si sono gravemente ammalati e ora lottano tra la vita e la morte in terapia intensiva. Chiaramente la notizia ha fatto infuriare le autorità sanitarie locali alle prese, come in altre parti del mondo, con tanti malati di Covid e che dunque di certo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Volevanoa tutti i costi ile allora hanno avuto la brillante idea di organizzare unper infettarsi e, nelle loro intenzioni, guarire dal virus. La storia arriva dal Canada, dalla città di Edson, e vede protagonisti diversi no vax del posto. Ma le conseguenze di questa “follia”, come riporta l’emittente locale City News Edmonton, sono state devastanti. Leggi anche: Formia, chiuso stabilimento balenare: la sera prima aveva organizzato un “” Molti dei partecipanti a questa sorta di festa si sono gravemente ammalati e ora lottano tra la vita e la morte in terapia intensiva. Chiaramente la notizia ha fatto infuriare le autorità sanitarie locali alle prese, come in altre parti del mondo, con tanti malati die che dunque di certo ...

Advertising

RobertoBurioni : Il ‘COVID party” nuova disciplina alle Olimpiadi del cretinismo. - CorriereCitta : Il Covid party dei no vax (per evitare il vaccino) finisce in tragedia: ecco il bilancio finale - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: No vax organizzano un Covid party per contagiarsi ed evitare il vaccino. Ma finiscono in terapia intensiva https://t.co… - Gennari_Andrea : No vax, un Covid party per contagiarsi ed evitare il vaccino. Ma finiscono in terapia intensiva - QPeriscopica : RT @ilmessaggeroit: No vax organizzano un Covid party per contagiarsi ed evitare il vaccino. Ma finiscono in terapia intensiva https://t.co… -