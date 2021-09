Il Commissario Montalbano in lutto | l’accorato addio

(Di martedì 28 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilin, qualche ora fa è arrivata la notizia che nessuno sperava di sapere. Si torna a parlare della famosa fiction di Rai Uno che proprio nella scorsa stagione tv ha chiuso i battenti per sempre o per lo meno cosi sembra dalle parole del suo protagonista di qualche tempo fa. Questa

È morto stamattina Aquilino Zingaretti , padre dell'attore Luca e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti . A dare la notizia è stato l'attore, volto del celebre, in un post su Instagram: 'Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi', scrive Luca ...La consacrazione definitiva alla recitazione è giunta quando ha iniziato a interpretare Il, fiction dei record trasmessa su Rai Uno. Dal 2005 è legato sentimentalmente alla ...Questa volta però al centro dell’attenzione è proprio l’attore romano che sui social e in particolare sulla sua pagina Instagram ha annunciato un doloroso lutto che nessuno ...Luca Zingaretti famiglia: quando un genitore se ne va non ci sono parole per esprimere la sofferenza. Lo sanno bene Nicola e Luca ...