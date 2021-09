Il Club delle Babysitter 2 su Netflix ad ottobre: la trama, il trailer e le prime foto della nuova stagione (Di martedì 28 settembre 2021) Il Club delle Babysitter 2 sta per arrivare su Netflix. La teen comedy per pre-adolescenti che ha goduto di ottime recensioni da parte della stampa specializzata torna sulla piattaforma con un secondo capitolo e nuove avventure per le giovani Babysitter di Stoneybrook, nel Connecticut. Il Club delle Babysitter 2 avrà come protagoniste ancora Kristy (interpretata da Sophie Grace), Mary Anne (Malia Baker), Claudia (Momona Tanada), Stacey (Shay Rudolph) e Dawn (interpretata in questa stagione dalla new entry Kyndra Sanchez,in sostituzione dell’attrice Xochitl Gomez), che in questo secondo capitolo allargheranno il loro Club accogliendo due nuove ragazze, Mallory e Jessi (Vivian Watson e Anais Lee). ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Il2 sta per arrivare su. La teen comedy per pre-adolescenti che ha goduto di ottime recensioni da partestampa specializzata torna sulla piattaforma con un secondo capitolo e nuove avventure per le giovanidi Stoneybrook, nel Connecticut. Il2 avrà come protagoniste ancora Kristy (interpretata da Sophie Grace), Mary Anne (Malia Baker), Claudia (Momona Tanada), Stacey (Shay Rudolph) e Dawn (interpretata in questadalla new entry Kyndra Sanchez,in sostituzione dell’attrice Xochitl Gomez), che in questo secondo capitolo allargheranno il loroaccogliendo due nuove ragazze, Mallory e Jessi (Vivian Watson e Anais Lee). ...

