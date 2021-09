Il Cinema Troisi rinasce nel suo splendore | riaperto a Trastevere il moderno centro culturale

(Di martedì 28 settembre 2021) di Leonardo Antonelli Nel cuore della Capitale, a, rivede la luce il. La salatografica, situata in via Girolamo Induino e ribattezzata con il nome del grande attore e ...

Advertising

gualtierieurope : Una bellissima notizia la riapertura del cinema Troisi a #Trastevere, arricchito di un’aula studio per studenti. Gr… - globalistIT : - Alessandro_Flaj : chissà se si ricorda quando diceva 'la più bella Costituzione del mondo' - sfiorata82 : #CinemaTroisi | Riapre grazie al #PiccoloAmerica - dariosci1 : RT @GrSociale: GRS #CULTURA Riapre il Cinema Troisi: la nuova casa dei ragazzi de I ragazzi del @PiccoloAmerica (Il servizio di @claracap… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Troisi

di Leonardo Antonelli Nel cuore della Capitale, a Trastevere, rivede la luce il. La sala cinematografica, situata in via Girolamo Induino e ribattezzata con il nome del grande attore e comico napoletano, Massimo, è stata chiusa per quasi un decennio. La ...Accennò il motivo alla chitarra e io ricordo beneche ascolta, annuisce e cambia qualche ... Perché, secondo lei, la sua arte è immortale? 'Massimo ha trasferito nella sua visione ...La chiusura otto anni fa, l'immenso lavoro dell'Associazione Piccolo America per dare ai romani un centro di incontro, scambio e socialità. Il primo film trasmesso è stato "Titane", premiato al Festiv ...L’attrice: «Ho amato troppo e sono stata una traditrice seriale». La madre: «Dopo il film con Bigas Luna smise di parlarmi per mesi. Era incapace di esprimere sentimenti» ...