Il caso della vigilessa uccisa | gli accusati non rispondono al gip

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel corso dell’interrogatorio di garanzia non hanno risposto alle domande del gip. Si sono dunque avvalsifacoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tredell’omicidio dell’exLaura Ziliani. Paola e Silvia Zani, figlievittima, sono nella stessa cella del carcere femminile di Brescia, mentre Milani (originario di Lecco, ma residente alla Roncola, in provincia di Bergamo) è in isolamento nella casa circondariale di Canton Mombello. I magistratiprocura di Brescia valutano di interrogarli nuovamente tra qualche giorno.

Advertising

mattino5 : 'Cerchiamo di ragionare sulla ragionevolezza delle norme che facciamo' @Capezzone a #Mattino5 sul caso della dirig… - fattoquotidiano : 'FA MALE SOLO A SÈ STESSO', 'VICENDA PRIVATA' Il dietrofront (garantista) della Lega sulla droga dopo il caso Mori… - CB_Ignoranza : Se c’è una frase che afferma “I giocatori vanno, i club restano”, forse in questo caso non possiamo usarla, perché… - batmar : RT @francesco088661: La vicequestore #Schilirò ha avuto il CORAGGIO di OPPORSI al GREEN PASS attirando su di lei 'l'IRA FUNESTA'della titol… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Caso Morisi, Salvini fugge dai giornalisti. Gaffe della regia: canzone di Fedez durante i selfie -

Ultime Notizie dalla rete : caso della

BergamoNews.it

Il mistero delruota intorno alle figlie Paola e Silvia Zani , oltre che del fidanzatomaggiore (che aveva anche una relazione con la minore), Mirto Milani. A spingerli sarebbe stato il ...Il famoso 'degli scontrini' che portò alle dimissioni Ignazio Marino aveva un testimone, Carmelo Ciraulo , ... batte per Virginia Raggi tanto che è diventato uno dei voltisua lista civica. ...Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda Superlega. Il Tribunale di Madrid ha disposto ieri l'annullamento delle sanzioni pendenti su Juventus, Barcellona e Real Madrid, minacciando, in caso di manc ...Confesso di aver pensato a un fake, vista l’enormità dell’errore (no, refuso in questo caso non basta) e di essere andata a ... con la ‘c’ al posto della ‘q’. Come in ‘scuola’. E il pensiero corre ...