Il caos benzina scaraventa la Gran Bretagna nel caos. Il governo: «Esercito pronto a intervenire» (Di martedì 28 settembre 2021) La carenza di benzina getta la Gran Bretagna nel caos. Molte stazioni di servizio sono già a secco e presto lo saranno anche le altre, prese letteralmente d’assalto in queste ore. In un primo momento il governo ha invitato automobilisti e consumatori a non lasciarsi prendere dal panico. Ma il suo appello non è riuscito neppure ad attenuare la corsa all’accaparramento. Da qui l’annuncio del ministro dell’Industria Kwasi Kwarteng del possibile intervento dell’Esercito come «passo precauzionale». «Se richiesto – ha spiegato -, il dispiegamento di militari fornirà ulteriori capacità alla catena di rifornimento come misura temporanea». In realtà, quello che manca sono i camionisti. Effetto Brexit: mancano 100mila camionisti Il problema si trascina da fine agosto, ma ora è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) La carenza digetta lanel. Molte stazioni di servizio sono già a secco e presto lo saranno anche le altre, prese letteralmente d’assalto in queste ore. In un primo momento ilha invitato automobilisti e consumatori a non lasciarsi prendere dal panico. Ma il suo appello non è riuscito neppure ad attenuare la corsa all’accaparramento. Da qui l’annuncio del ministro dell’Industria Kwasi Kwarteng del possibile intervento dell’come «passo precauzionale». «Se richiesto – ha spiegato -, il dispiegamento di militari fornirà ulteriori capacità alla catena di rifornimento come misura temporanea». In realtà, quello che manca sono i camionisti. Effetto Brexit: mancano 100mila camionisti Il problema si trascina da fine agosto, ma ora è ...

Advertising

StefanoBornia : RT @Londra_Italia: Crisi dei trasporti e caos benzina: il governo pronto a schierare l’esercito - SecolodItalia1 : Il caos benzina scaraventa la Gran Bretagna nel caos. Il governo: «Esercito pronto a intervenire»… - RaiNews : 'Sorry, No Fuel'. Benzina scarsa e scaffali vuoti, esplode il caos dopo Brexit nel Regno Unito - AleAllocca : Crisi dei trasporti e caos benzina: il governo pronto a schierare l’esercito In programma la formazione di 75 mili… - Londra_Italia : Crisi dei trasporti e caos benzina: il governo pronto a schierare l’esercito -

Ultime Notizie dalla rete : caos benzina Caos benzina, Londra prepara l'esercito per rifornire le stazioni di servizio Dopo avere assicurato che non c'era alcun bisogno di mobilitare l'esercito per risolvere la crisi della benzina, il Governo britannico ha cambiato idea. I soldati sono in stand - by e interverranno ...

Brexit, ovvero: non tutte le ciambelle riescono col buco Ma perchè questa carenza di benzina e gasolio interessa solo la Gran Bretagna? In realtà a mancare ... E' evidente che per Boris Johnson ed il suo Governo il caos degli approvvigionamenti è fonte di ...

Caos benzina, Londra prepara l’esercito per rifornire le stazioni di servizio Il Sole 24 ORE Caos benzina in UK, cresce il “misfuelling” Sempre più persone in preda al panico hanno rifornito la propria vettura con la tipologia di carburante sbagliata, creando ulteriori disagi ...

Gb in crisi, mancano i rifornimenti ed è caos La realtà della Brexit colpisce duro. Enormi disagi per mancanza di carburante. Quasi tutti i comparti sono in grave difficoltà, la gente si mette in coda per fare benzina ...

Dopo avere assicurato che non c'era alcun bisogno di mobilitare l'esercito per risolvere la crisi della, il Governo britannico ha cambiato idea. I soldati sono in stand - by e interverranno ...Ma perchè questa carenza die gasolio interessa solo la Gran Bretagna? In realtà a mancare ... E' evidente che per Boris Johnson ed il suo Governo ildegli approvvigionamenti è fonte di ...Sempre più persone in preda al panico hanno rifornito la propria vettura con la tipologia di carburante sbagliata, creando ulteriori disagi ...La realtà della Brexit colpisce duro. Enormi disagi per mancanza di carburante. Quasi tutti i comparti sono in grave difficoltà, la gente si mette in coda per fare benzina ...