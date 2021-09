Ieri incontro De Siervo-Dazn, gli sponsor hanno iniziato a lamentarsi e i club temono l’esodo (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo quanto scrivono il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, l’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, Ieri ha incontrato Dazn. I presidenti di A sono nervosi. temono di perdere gli sponsor a causa dei disturbi di trasmissione delle partite. Il CorSport scrive che la Lega ha intenzione di monitorare la situazione con maggiore attenzione. “E oltre a quello di De Siervo sono da mettere in preventivo ulteriori incontri tra le parti, insieme ad un’assemblea per inizio ottobre. Chiaro che ci sia un po’ di nervosismo”. “Il prodotto, però, va tutelato. Da un lato ci sono i tifosi che pagano per un servizio che, in queste prime giornate, non hanno potuto sfruttare adeguatamente. Ma dall’altro ci sono anche gli sponsor e i partner ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo quanto scrivono il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Deha incontrato. I presidenti di A sono nervosi.di perdere glia causa dei disturbi di trasmissione delle partite. Il CorSport scrive che la Lega ha intenzione di monitorare la situazione con maggiore attenzione. “E oltre a quello di Desono da mettere in preventivo ulteriori incontri tra le parti, insieme ad un’assemblea per inizio ottobre. Chiaro che ci sia un po’ di nervosismo”. “Il prodotto, però, va tutelato. Da un lato ci sono i tifosi che pagano per un servizio che, in queste prime giornate, nonpotuto sfruttare adeguatamente. Ma dall’altro ci sono anche glie i partner ...

Advertising

sandrogozi : Buongiorno! A questo link trovate la mia intervista di ieri sera alla festa di @ItaliaViva Emilia-Romagna: un incon… - napolista : Ieri incontro De Siervo-Dazn, gli sponsor hanno iniziato a lamentarsi e i club temono l’esodo C'è nervosismo, ma n… - CatalanNation : RT @ainnantis: LEZIONI DI GIURISPRUDENZA PER LA LIBERTÀ di @cristianavellut Ieri abbiamo avuto l'onore di incontrare il Presidente della… - SpencerCM_ : RT @Dudo47447196: VI PRESENTO I MOMENTI MIGLIORI DI FEDE DA IERI l'incontro con 'Liam' ( si pronuncia naialll comunque) e il 'non ho capito… - partidu100x100 : I lati positivi dell'incontro di ieri sono stati tanti: - ho incontrato amigas che non vedevo da anni; - abbiamo cu… -