Ici c'est Paris (Di martedì 28 settembre 2021) "", questa è Parigi. È uno degli slogan che campeggiano sul profilo interno della copertura del Parco dei Principi, lo stadio del Paris Saint-Germain, che negli ultimi tempi pare si debba chiamare soltanto "Paris", con l'idea di marketing di far scomparire sempre di più l'identità del club in quella della città. La scritta "" ha recentemente fatto capolino anche sullo sfondo di una delle foto di presentazione di Leo Messi, ad agosto 2021, mentre il fuoriclasse argentino in giacca e cravatta reggeva in bella mostra la maglia ufficiale del PSG sul prato del Parc des Princes. Ci sono diversi dettagli in quella foto che raccontano l'evoluzione del club. La maglietta del club firmata Air Jordan, che ci parla dell'attenzione alla moda della società, e c'è ovviamente l'eccezionalità di Messi al PSG. Dietro di lui si intravedono le gradinate dello stadio ...

