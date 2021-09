Ibrahimovic convocato: Milan infuriato (Di martedì 28 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic non gioca con il Milan dal match contro Lazio dove è entrato in campo e ha segnato. La nazionale svedese lo ha però convocato per l’impegno ad inizio ottobre valido per le qualificazioni a Qatar 2022 contro il Kosovo e la Grecia. Il Milan non ha preso per niente bene questa decisione visto che il club aspetta un suo recupero totale per poterlo schierare in campo. L’allenatore della Svezia, Janne Andersson, ha così commentato la scelta di convocare Ibrahimovic: “Credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire. Ha un periodo di infortunio alle spalle, ma sta progredendo continuamente. Il punto di partenza è che sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana”. LEGGI ANCHE: Milan-Atletico, Pioli non recupera un calciatore L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Zlatannon gioca con ildal match contro Lazio dove è entrato in campo e ha segnato. La nazionale svedese lo ha peròper l’impegno ad inizio ottobre valido per le qualificazioni a Qatar 2022 contro il Kosovo e la Grecia. Ilnon ha preso per niente bene questa decisione visto che il club aspetta un suo recupero totale per poterlo schierare in campo. L’allenatore della Svezia, Janne Andersson, ha così commentato la scelta di convocare: “Credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire. Ha un periodo di infortunio alle spalle, ma sta progredendo continuamente. Il punto di partenza è che sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana”. LEGGI ANCHE:-Atletico, Pioli non recupera un calciatore L'articolo proviene da ...

Advertising

Sport_Fair : #Pioli non lo ha a disposizione ma la #Svezia lo convoca Lo strano caso di Zlatan #Ibrahimovic - ForzaMilanTweet : RT @la_rossonera: ?? Infortunio Ibra, la Svezia lo convoca: presente contro Kosovo e Grecia. #LMR #LaMilanoRossonera @RibaltaRossoner htt… - Fantacalcio : Milan, Ibrahimovic out per infortunio ma convocato dalla Svezia - la_rossonera : ?? Infortunio Ibra, la Svezia lo convoca: presente contro Kosovo e Grecia. #LMR #LaMilanoRossonera… - gilnar76 : Il CT Andersson: «Ho convocato Ibrahimovic per un motivo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -