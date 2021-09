(Di martedì 28 settembre 2021)himovic torna a disposizione della Nazionale svedese. L'attaccante del, fuori da tempo per infortunio, è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime partite contro Kosovo ...

Advertising

sportli26181512 : Ibra infortunato col Milan ma convocato dalla Svezia: lo strano caso di Zlatan: Ibra infortunato col Milan ma convo… - Sandro_sr74 : @Ibra_official infortunato col #Milan ma convocato dalla Svezia: lo strano caso di Zlatan - Gazzetta_it : Ibra infortunato col Milan ma convocato dalla Svezia: lo strano caso di Zlatan - matteo_milan91 : Ma ibra è obbligato a rispondere alla convocazione? È infortunato se vuole penso possa non andare - murderronmymind : @J__kcaj Anche Kessiè venne convocato dalla Costa D'Avorio e rimase a Milano perchè infortunato, andrà anche così per Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra infortunato

, dopo l'addio alla Nazionale, era stato già convocato a marzo, poi aveva saltato l'Europeo sempre per infortunio. Adesso il c.t. Janne Andersson ha deciso di richiamarlo, malgrado sia ...Il danese si eracontro la Juventus, dei problemi muscolari che lo hanno costretto a uscire dal campo e a fermarsi qualche giorno. L'ex Wolfsburg ha saltato il match di La Spezia, si è ...Il fuoriclasse del Milan è stato preallertato per le partite con Kosovo e Grecia del 9 e del 12 ottobre insieme ad altri tre italiani.Stefano Pioli dovrà fare a meno di un altro titolarissimo per la supersfida con l'Atletico Madrid: Kjaer è out dai convocati ...