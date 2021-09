I risultati di Champions League | 2ª giornata | favola Tiraspol a Madrid | primo gol di Messi con il Psg

(Di martedì 28 settembre 2021) La secondadella fase a gironi diè stata veramente bellissima, si sono registrati ancheclamorosi. Nelle prime partite solo un pareggio per l’Inter contro lo Shakhtar, successo agevole dell’Ajax contro il Besiktas. Un gol di Malen ha permesso al Borussia Dortmund di superare lo Sporting. Dominio del Liverpool contro il Porto, doppiette di Salah e Firmino. Milan ko in casa contro l’Atletico, il big match Psg-City è dei francesi con ilgol di. Colpo del Brugge sul campo del Lipsia, clamoroso colpo delche guida la classifica a punteggio pieno, tonfo del Real. Idi, 2ª ...

Vernydub Ifinali delle partite delle 18.45 AJAX - BESIKTAS 2 - 0 17' Berghuis, 43' Haller AJAX (4 - 3 - 3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Edson Alvarez, Berghuis (71' ......15 - Lo spogliatoio dell'Atletico Madrid L'inno della UEFALeague torna a suonare anche a ... qualità e quantità come non mai, mache faticano a venire. Sabato ha perso contro il ...La seconda giornata della fase a gironi di Champions League è stata veramente bellissima, si sono registrati anche risultati clamorosi. Nelle prime partite solo un pareggio per l’Inter contro lo Shakh ...Vittorie convincenti per Liverpool e Borussia Dortmund, Messi trova la prima firma parigina e trascina Donnarumma e compagni contro il Manchester City di Guardiola. Il Real Madrid cade clamorosamente ...