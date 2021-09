I guai dello spin doctor gettano ombre su Salvini. Il numero uno della Lega difende Morisi, ma la vicenda è subito un caso politico. Soltanto venerdì il social manager si era dimesso parlando di problemi familiari (Di martedì 28 settembre 2021) Un’amicizia di lunga data e una strettissima collaborazione sul piano lavorativo. Che il rapporto tra Luca Morisi e Matteo Salvini fosse quasi simbiotico è cosa nota da tempo e per questo quanto sta accadendo all’ex spin doctor del Capitano (leggi l’articolo) rischia di trasformarsi in una grana politica per il leader della Lega. Già perché su Salvini in queste ore si addensano nubi nerissime con molti che si chiedono, in modo più che legittimo, se qualcosa relativo all’indagine fosse arrivato alle orecchie degli interessati. Un dubbio che trova la sua ragion d’essere nella curiosa coincidenza che Soltanto venerdì, in modo inatteso, Morisi – ossia l’artefice di gran parte dei successi mediatici di Matteo – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Un’amicizia di lunga data e una strettissima collaborazione sul piano lavorativo. Che il rapporto tra Lucae Matteofosse quasi simbiotico è cosa nota da tempo e per questo quanto sta accadendo all’exdel Capitano (leggi l’articolo) rischia di trasformarsi in una grana politica per il leader. Già perché suin queste ore si addensano nubi nerissime con molti che si chiedono, in modo più che legittimo, se qualcosa relativo all’indagine fosse arrivato alle orecchie degli interessati. Un dubbio che trova la sua ragion d’essere nella curiosa coincidenza che, in modo inatteso,– ossia l’artefice di gran parte dei successi mediatici di Matteo – ha ...

