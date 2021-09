Humanitas di Pieve Emanuele (Milano): due operai morti in deposito di azoto liquido (Di martedì 28 settembre 2021) Ancora due morti sul lavoro. Stavolta la tragedia è avvenuta in provincia di Milano, a Pieve Emanuele. Il fatto si è verificato del deposito di azoto dell'ospedale Humanitas. Secondo le prime notizie provenienti dal luogo le vittime sarebbero due operai di una ditta esterna. Nulla da fare per i soccorsi La richiesta di soccorsi sarebbe arrivata tra le 11 e le 12 e nel momento in cui sono arrivati i soccorsi i due sarebbero già stati ritrovati privi di conoscenza. Sul posto si è registrato l'intervento dei sanitari del 118, degli uomini dei Vigili del Fuoco, dei militari dell'Arma dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale. Sulla vicenda saranno aperte indagini che chiariranno come si sono sviluppate le cose fino a condurre ad un fatto che ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Ancora duesul lavoro. Stavolta la tragedia è avvenuta in provincia di, a. Il fatto si è verificato deldidell'ospedale. Secondo le prime notizie provenienti dal luogo le vittime sarebbero duedi una ditta esterna. Nulla da fare per i soccorsi La richiesta di soccorsi sarebbe arrivata tra le 11 e le 12 e nel momento in cui sono arrivati i soccorsi i due sarebbero già stati ritrovati privi di conoscenza. Sul posto si è registrato l'intervento dei sanitari del 118, degli uomini dei Vigili del Fuoco, dei militari dell'Arma dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale. Sulla vicenda saranno aperte indagini che chiariranno come si sono sviluppate le cose fino a condurre ad un fatto che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - rtl1025 : ?? Due #operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale #Humanitas a Pieve Emanuele nel Milan… - FC_1977 : RT @rtl1025: ?? Due #operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale #Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. È quan… - sborra_boy : RT @petunianelsole: Due operai sono morti congelati in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milane… - bb91687509 : RT @milano_today: Due operai sarebbero morti congelati nel deposito di azoto dell'#Humanitas a Pieve Emanuele (#Milano) -