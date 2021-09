"Hotel Artemis", un luogo di paranoia e morte: un film ad alta tensione che ha una sua cifra (Di martedì 28 settembre 2021) Hotel Artemis Con Jodie Foster, Sofia Boutella e Jeff Goldblum. Regia di Drew Pearce. produzione USA 2018. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Quattro malviventi rapinano una banca. Ma tutto va storto e il capobanda è ferito gravemente. In ospedale non ci può andare, sennò la polizia lo localizza subito. L'unica è portarlo all'Hotel Artemis, uno strano albergo gestito da un boss della malavita, specializzato nell'accogliere e nel curare i ricercati della legge. Di solito l'Artemis è un rifugio sicuro, ma stavolta la situazione è complicata dai rapporti (sulla via della rottura) fra l'enigmatica direttrice (Jodie Foster) e il boss. Prima dell'alba, l'Artemis è assaltato dagli assassini del "padrino", PERCHÈ VEDERLO Perché anche se più o meno inseribile nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)Con Jodie Foster, Sofia Boutella e Jeff Goldblum. Regia di Drew Pearce. produzione USA 2018. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Quattro malviventi rapinano una banca. Ma tutto va storto e il capobanda è ferito gravemente. In ospedale non ci può andare, sennò la polizia lo localizza subito. L'unica è portarlo all', uno strano albergo gestito da un boss della malavita, specializzato nell'accogliere e nel curare i ricercati della legge. Di solito l'è un rifugio sicuro, ma stavolta la situazione è complicata dai rapporti (sulla via della rottura) fra l'enigmatica direttrice (Jodie Foster) e il boss. Prima dell'alba, l'è assto dagli assassini del "padrino", PERCHÈ VEDERLO Perché anche se più o meno inseribile nel ...

Advertising

SurvivedShows : Il palinsesto di Rai 4 ci regala un bel film con Sterling K Brown in prima serata: Hotel Artemis! #HotelArtemis… - Raiofficialnews : ?? Le prime serate di oggi, martedì #28settembre, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: “Morgane – Detective geniale” ??… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Hotel Artemis , crime futuristico con Jodie Foster. In prima visione su Rai4 - SpettacolandoTv : #HotelArtemis | questa sera su Rai 4 - RaiQuattro : Alle 21.20 il crime/action in #primavisione 'Hotel Artemis' (2018). In una Los Angeles del futuro la privatizzazion… -