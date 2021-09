Horizon Forbidden West | Nuovi dettagli da Guerrilla Games

(Di martedì 28 settembre 2021) In un lungo articolo pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog,è tornata a parlare di, soffermandosi sia su alcune caratteristiche di Aloy che sulla differenza tra le versioni PS5 e PS4.perDal lungo testo possiamo estrapolare quanto segue: Aloy potrà disporre di un vasto assortimento di abiti che le permetteranno di proteggersi dai vari pericoli ambientali, potranno essere acquistati dai mercanti o recuperati esplorando il mondo di gioco. Una delle novità che abbiamo aggiunto riguarda la gestione degli abiti, per ciascuno di essi ci sono abilità specifiche. Potrete migliorare le capacità di Aloy in svariati modi, con diversi ...

Guerrilla Games ha svelato nuovi dettagli suWest in un lungo post su PlayStation Blog: oltre a parlare dell'evoluzione di Aloy da un capitolo all'altro, il team ha anche discusso dei miglioramenti offerti grazie a PlayStation ...Bastein Ramisse di Guerrilla Games ha raccontato dell'evoluzione grafica diWest su PS5 in un post sul PlayStation Blog sottolineando che lo studio mira comunque ad offrire la medesima esperienza di gioco anche su PS4. Sostanzialmente l'artista ha riferito ...In un lungo articolo pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Guerrilla Games è tornata a parlare di Horizon Forbidden West, soffermandosi sia su alcune ...Horizon Forbidden West non si limita a mostrare l'evoluzione della personalità di Aloy: le offre anche una maggiore libertà di esplorare e vivere il mondo che la circonda. Per esempio, pur essendo già ...