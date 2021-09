Hockey ghiaccio, le convocate azzurre per il pre-olimpico in vista di Pechino 2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto è pronto per il torneo di pre-qualificazione olimpica femminile di Hockey su ghiaccio in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al Palaghiaccio “Giorgio Cotta Morandini” di Torre Pellice, infatti, dal 7 al 10 ottobre si disputerà il quadrangolare che metterà in palio un pass per quello che sarà, poi, il torneo di qualificazione vera e propria che si disputerà dall’11 al 14 novembre. All’evento parteciperanno, oltre all’Italia, il Kazakhstan, la Spagna e Taipei. Per questo motivo, il coach Max Fedrizzi ha diramato la lista delle 21 giocatrici convocate (3 portiere, 7 difensore e 11 attaccanti) che si ritroveranno dal primo ottobre allo stadio del ghiaccio di Pinerolo, dove rimarranno sino al giorno 5 (nel frattempo disputeranno anche ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto è pronto per il torneo di pre-qualificazione olimpica femminile disuindei Giochi Olimpici invernali di. Al Pala“Giorgio Cotta Morandini” di Torre Pellice, infatti, dal 7 al 10 ottobre si disputerà il quadrangolare che metterà in palio un pass per quello che sarà, poi, il torneo di qualificazione vera e propria che si disputerà dall’11 al 14 novembre. All’evento parteciperanno, oltre all’Italia, il Kazakhstan, la Spagna e Taipei. Per questo motivo, il coach Max Fedrizzi ha diramato la lista delle 21 giocatrici(3 portiere, 7 difensore e 11 attaccanti) che si ritroveranno dal primo ottobre allo stadio deldi Pinerolo, dove rimarranno sino al giorno 5 (nel frattempo disputeranno anche ...

