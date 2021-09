Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vincono Asiago, Renon e Merano, cadono Fassa e Gherdeina (Di martedì 28 settembre 2021) Cinque match, e dieci squadre impegnate (sei delle quali di casa nostra), nel turno di Alps Hockey League 2021-2022 disputato questa sera. I match ci hanno regalato diverse conferme, su tutte Jesenice in vetta alla classifica generale, dopo una facile passeggiata in casa di Vienna. Bene anche Asiago, che si conferma al secondo posto, mentre Renon non perde colpi e rimane in scia al terzo posto, quindi Merano vince il derby contro Gherdeina e Fassa cade in casa di Eisbaren. EK Die Zeller Eisbären – SHC Fassa Falcons 5-4: i padroni di casa mettono il naso avanti con Putnik dopo 9:16, quindi Iori pareggia i conti al 20:16. Eisbaren piazza un uno-due che cambia volto al match con Kreuzer e Neubauer, prima ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Cinque match, e dieci squadre impegnate (sei delle quali di casa nostra), nel turno didisputato questa sera. I match ci hanno regalato diverse conferme, su tutte Jesenice in vetta alla classifica generale, dopo una facile passeggiata in casa di Vienna. Bene anche, che si conferma al secondo posto, mentrenon perde colpi e rimane in scia al terzo posto, quindivince il derby controcade in casa di Eisbaren. EK Die Zeller Eisbären – SHCFalcons 5-4: i padroni di casa mettono il naso avanti con Putnik dopo 9:16, quindi Iori pareggia i conti al 20:16. Eisbaren piazza un uno-due che cambia volto al match con Kreuzer e Neubauer, prima ...

Advertising

SuperTWGattona : RT @99per100: G.O.A.T. ?? HOCKEY GHIACCIO ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI HOCKEY GHIACCIO CLUB di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Ice Hockey Cl… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? HOCKEY GHIACCIO ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI HOCKEY GHIACCIO CLUB di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Ice Hockey Cl… - NegAdriana : RT @zazoomblog: Hockey ghiaccio le convocate azzurre per il pre-olimpico in vista di Pechino 2022 - #Hockey #ghiaccio #convocate #azzurre h… - zazoomblog : Hockey ghiaccio le convocate azzurre per il pre-olimpico in vista di Pechino 2022 - #Hockey #ghiaccio #convocate… - OA_Sport : Hockey ghiaccio, le convocate azzurre per il pre-olimpico in vista di Pechino 2022 -