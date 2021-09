“Ho pensato di farla finita”. Francesca Neri rompe il silenzio e svela la sua malattia (Di martedì 28 settembre 2021) Claudio Amendola ha rilasciato una toccante intervista a Verissimo in cui ha parlato anche del calvario della moglie, Francesca Neri, che ha “dolori fisici enormi”. E ora, dopo anni di silenzio, l’attrice 57enne torna a parlare in pubblico sulle pagine del Corriere della Sera, dove svela anche la patologia di cui soffre. E fa anche una confessione scioccante quando dice di essere arrivata a meditare di farla finita. “Ho accarezzato l’idea del suicidio – dice Francesca Neri – Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”. Uno dei volti più noti del cinema italiano soffre di cistite interstiziale, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Claudio Amendola ha rilasciato una toccante intervista a Verissimo in cui ha parlato anche del calvario della moglie,, che ha “dolori fisici enormi”. E ora, dopo anni di, l’attrice 57enne torna a parlare in pubblico sulle pagine del Corriere della Sera, doveanche la patologia di cui soffre. E fa anche una confessione scioccante quando dice di essere arrivata a meditare di. “Ho accarezzato l’idea del suicidio – dice– Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”. Uno dei volti più noti del cinema italiano soffre di cistite interstiziale, un ...

Advertising

Jofish_ : @tom_longobardi Ah be presa da questa angolazione è perfetta, è il dietro il problema ?? chissà perché ha pensato di… - infoitsalute : Francesca Neri rivela tutto sulla malattia Ho pensato di farla finita - Bigboss98827582 : @FRAGOLA1986 Nn lo so penso 8/9,nn ho mai pensato a misurarmi il cazzo????????...i parametri che mi sn sempre interessa… - lale_ssia : @a_r_t_66 @stefano19 @lucianocapone In quel caso era più l'idea che la Madonna, la madre di Dio, non può essere rap… - summo_t : E tu in 5 anni dove hai pensato di farla? -

Ultime Notizie dalla rete : pensato farla Francesca Neri rivela tutto sulla malattia: 'Ho pensato di farla finita' Poi la confessione scioccante: uno dei volti più amati del cinema italiano è arrivato a meditare di farla finita. 'Ho accarezzato l'idea del suicidio . Ho passato mesi a giocare a burraco online di ...

Saman Abbas, fratello accusa un altro cugino/ 'Ha detto di farla a pezzi e poi...' ... " Hanno forzato tantissimo Danish e anche mio papà, perché mio papà non ha pensato mai questa cosa di uccidere, neanche di toccare. Poi... Danish ha fatto questa cosa, lo so io, Danish ha fatto ".

Francesca Neri rivela tutto sulla malattia Ho pensato di farla finita Gossip News Francesca Neri rivela tutto sulla malattia: 'Ho pensato di farla finita’ L’attrice racconta di avere la cistite interstiziale, è stata chiusa in casa 3 anni Al Corriere della Sera spiega cosa ha vissuto e cosa sta vivendo ancora Presto in libreria anche un libro, ‘Come car ...

Poi la confessione scioccante: uno dei volti più amati del cinema italiano è arrivato a meditare difinita. 'Ho accarezzato l'idea del suicidio . Ho passato mesi a giocare a burraco online di ...... " Hanno forzato tantissimo Danish e anche mio papà, perché mio papà non hamai questa cosa di uccidere, neanche di toccare. Poi... Danish ha fatto questa cosa, lo so io, Danish ha fatto ".L’attrice racconta di avere la cistite interstiziale, è stata chiusa in casa 3 anni Al Corriere della Sera spiega cosa ha vissuto e cosa sta vivendo ancora Presto in libreria anche un libro, ‘Come car ...