Highlights e gol Psg-Manchester City 2-0: Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Psg-Manchester City, match valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022. A Parigi i ragazzi di Pochettino giocano una gara da squadra vera e passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’uomo meno atteso, ovvero Gueye che raccoglie alla perfezione l’assist di Mbappè. Il City prova a reagire, ha le sue occasioni ma Donnarumma dice di no. A chiudere l’incontro il gol di Lionel Messi, una perla fantastica che fa impazzire di gioia il pubblico parigino. 1-0 GUEYE 2-0 MESSI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ildei gol e deglidi Psg-, match valevole per la seconda giornata della. A Parigi i ragazzi di Pochettino giocano una gara da squadra vera e passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie all’uomo meno atteso, ovvero Gueye che raccoglie alla perfezione l’assist di Mbappè. Ilprova a reagire, ha le sue occasioni ma Donnarumma dice di no. A chiudere l’incontro il gol di Lionel Messi, una perla fantastica che fa impazzire di gioia il pubblico parigino. 1-0 GUEYE 2-0 MESSI SportFace.

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - sportli26181512 : Milan-Atletico Madrid 1-2: video, gol e highlights: Gara intensissima e ricca di colpi di scena a San Siro. Il Mila… - infoitsport : Video Psg Manchester City 1-0: risultato in diretta, gol e highlights - Pall_Gonfiato : L'Atletico beffa il #Milan sul finale -