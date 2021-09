Highlights e gol Porto-Liverpool 1-5: Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Il VIDEO dei migliori momenti di Porto-Liverpool (1-5), sfida valevole per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Vittoria convincente dei Reds, superiori sin dalle battute iniziali del match e in rete con Salah e Mané durante il primo tempo; reazione Portoghese con Taremi, ma Liverpool nuovamente in fuga, questa volta definitiva, grazie a una doppietta di uno straripante Firmino. Di seguito gli Highlights del match: sei reti e spettacolo. VIDEO GOL SALAH VIDEO GOL MANE’ VIDEO GOL SALAH VIDEO GOL TAREMI VIDEO GOL FIRMINO (X2, IN ATTESA...) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ildei migliori momenti di(1-5), sfida valevole per la seconda giornata dei gironi della. Vittoria convincente dei Reds, superiori sin dalle battute iniziali del match e in rete con Salah e Mané durante il primo tempo; reazioneghese con Taremi, manuovamente in fuga, questa volta definitiva, grazie a una doppietta di uno straripante Firmino. Di seguito glidel match: sei reti e spettacolo.GOL SALAHGOL MANE’GOL SALAHGOL TAREMIGOL FIRMINO (X2, IN ATTESA...) SportFace.

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - sportface2016 : #PsgManchesterCity: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #ChampionsLeague - Pall_Gonfiato : Finisce la sfida tra #Ajax e #Besiktas - Pall_Gonfiato : Termina 0-0 la sfida tra #Shakhtar e #Inter - arka_30 : RT @acmilan: Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di Daniel e il… -