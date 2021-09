Highlights e gol Milan-Atletico Madrid 1-2: Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Milan-Atletico Madrid 1-2, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Non basta il vantaggio di Leao agli uomini di Pioli che al 30? restano in dieci uomini per l’espulsione di Kessie per doppio giallo. L’Atletico Madrid non ne approfitta ma alla prima disattenzione fa male e col nuovo entrato: Griezmann che anticipa Romagnoli su assist di Renand Lodi e firma l’1-1. Ma non è finita: rigore di Kalulu nel finale, Suarez non sbaglia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Glie le azioni salienti di1-2, match della seconda giornata della fase a gironi di. Non basta il vantaggio di Leao agli uomini di Pioli che al 30? restano in dieci uomini per l’espulsione di Kessie per doppio giallo. L’non ne approfitta ma alla prima disattenzione fa male e col nuovo entrato: Griezmann che anticipa Romagnoli su assist di Renand Lodi e firma l’1-1. Ma non è finita: rigore di Kalulu nel finale, Suarez non sbaglia. SportFace.

