"Hard Skool": il singolo dei Guns N' Roses

Dopo l'uscita di "Absurd", ad agosto, i Guns N' Roses pubblicano il nuovo singolo "Hard Skool".

"Hard Skool": com'è il nuovo singolo?

Il singolo "Hard Skool" conferma quel che i fan avevano intuito dopo "Absurd": questa band è molto diversa da quella che pubblicò "Appetite for Destruction" e i due "Use Your Illusion". Nemmeno il ritorno tanto desiderato di Duff McKagan e di Slash è riuscito a riportare i Guns N' Roses ai fasti di una volta. Lo sleaze rock e il punk rock degli esordi sono un lontano ricordo, così come il più solido Hard rock dei due "Illusions". Sono archiviati i granitici riff di Slash e la solidità ritmica che Izzy Stradlin ...

