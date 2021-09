“Hanno ritrovato anche il corpo” Speranze finite | il dramma in Italia

(Di martedì 28 settembre 2021) Tutte le foto a fine articolo. Sarebbe di Antonella Sofia, l'operatrice sanitaria dell'ospedale Maggiore di Lodi, di cui si erano perse le tracce il 19 settembre, il cadavere ripescato nel fiume Adda a Pizzighettone, in provincia di Cremona. A quanto si apprende dall'Ansa, oggi la famiglia ha effettuato il riconoscimento. La Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia, prevista per domani, per chiarire la dinamica della morte. Il cadavere era riaffiorato sulla superficie del fiume a Formigara. A prevalere sarebbe l’ipotesi di un tragico gesto. Il ritrovamento del cadavere e le prime ipotesi. A lanciare l'allarme dell'avvistamento del cadavere nel fiume sarebbero stati due ragazzi che si trovavano sull'Adda a pescare. I giovani pescatori avevano intravisto qualcosa nell'acqua che galleggiava in balia della corrente. Ilera stato inizialmente ...

