Hamilton re delle corse: ha la velocità di Senna, è trascinatore come Schumi (Di martedì 28 settembre 2021) Paragonare Lewis Hamilton ai grandi del passato è una suggestione forte, che ha tentato quasi tutti. Ma se parliamo di numeri, non ci sono accostamenti possibili nella storia della F.1, perché il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Paragonare Lewisai grandi del passato è una suggestione forte, che ha tentato quasi tutti. Ma se parliamo di numeri, non ci sono accostamenti possibili nella storia della F.1, perché il ...

Advertising

Gazzetta_it : Hamilton re delle corse: ha la velocità di Senna, è trascinatore come Schumi - CircusFuno : Il vero valore delle 100 vittorie di Lewis Hamilton in Formula 1 - sportli26181512 : Hamilton si racconta a Sky, on demand due speciali: 'Call me Lewis' e '100 volte Lewis': In Russia Lewis Hamilton h… - elledinicola : RT @CircusFuno: [?] Le 100 vittorie di #Hamilton hanno più valore delle 91 conseguite da Schumacher, delle 53 di Vettel, delle 51 di Prost.… - CircusFuno : [?] Le 100 vittorie di #Hamilton hanno più valore delle 91 conseguite da Schumacher, delle 53 di Vettel, delle 51 d… -