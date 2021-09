Halo Infinite: 343 Industries promette ban permanenti contro i giocatori che usano insulti razzisti (Di martedì 28 settembre 2021) Sulla scia di alcuni personaggi sgradevoli che sono comparsi nella chat di Halo Infinite durante la seconda tech preview del gioco, 343 Industries si è rivolta ai social media per esprimere con forza la sua politica di tolleranza zero nei confronti del razzismo. Halo Infinite offre una chat testuale sia su console che su PC oltre alla consueta chat vocale in-game. Il 25 settembre, il community director di Halo Brian Jarrard ha detto: "se userete commenti razzisti in chat, verrete bannato. Preview o quando sarà disponibile, non importa: non vogliamo razzismo nel nostro gioco o nella nostra community". Jarrard nota che il filtro della chat sta effettivamente bloccando la maggior parte dei commenti razzisti. Per quanto riguarda la segnalazione di razzismo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Sulla scia di alcuni personaggi sgradevoli che sono comparsi nella chat didurante la seconda tech preview del gioco, 343si è rivolta ai social media per esprimere con forza la sua politica di tolleranza zero nei confronti del razzismo.offre una chat testuale sia su console che su PC oltre alla consueta chat vocale in-game. Il 25 settembre, il community director diBrian Jarrard ha detto: "se userete commentiin chat, verrete bannato. Preview o quando sarà disponibile, non importa: non vogliamo razzismo nel nostro gioco o nella nostra community". Jarrard nota che il filtro della chat sta effettivamente bloccando la maggior parte dei commenti. Per quanto riguarda la segnalazione di razzismo ...

