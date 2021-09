Haaland fu a un passo dal Napoli nel 2019! Il motivo del mancato acquisto (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli si gode Victor Osimhen, ma non fu lui il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella primavera del 2019, il Napoli fu a un passo dall'acquistare Erling Haaland. Il Napoli, infatti, aveva già trovato un accordo con il Salisburgo sulla base di 25 milioni di euro. Però, le richieste di ingaggio troppo elevate dell'attaccante norvegese fecero frenare De Laurentiis. Ecco come è nata l'idea Osimhen: il presidente azzurro decise di osare quella trattativa da cinquanta milioni e battere la concorrenza di Arsenal e Liverpool per dimenticare il mancato acquisto di Haaland. Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Ilsi gode Victor Osimhen, ma non fu lui il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella primavera del 2019, ilfu a undall'acquistare Erling. Il, infatti, aveva già trovato un accordo con il Salisburgo sulla base di 25 milioni di euro. Però, le richieste di ingaggio troppo elevate dell'attaccante norvegese fecero frenare De Laurentiis. Ecco come è nata l'idea Osimhen: il presidente azzurro decise di osare quella trattativa da cinquanta milioni e battere la concorrenza di Arsenal e Liverpool per dimenticare ildi

