Gwyneth Paltrow nuda per la foto di compleanno | la tradizione che scalda Instagram

infoitcultura : Gwyneth Paltrow compie 49 anni: gli auguri dell’amica Demi Moore - PersempreNadia : RT @Lu_nik3: @PersempreNadia Forse ha pensato di fare concorrenza alle candele di Gwyneth Paltrow e stava testando ?? - NicolettaLucher : Gwyneth Paltrow spegne 49 candeline Chissà che puzza. #gwinethpaltrow #27settembre - Lu_nik3 : @PersempreNadia Forse ha pensato di fare concorrenza alle candele di Gwyneth Paltrow e stava testando ?? - IOdonna : Auguri alla bionda più (irriverente e geniale) del business beauty -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow

ha appena compiuto 49 anni e ha deciso di festeggiare con uno scatto hot sulla sua pagina Instagram. La biondina, che in passato ha dichiarato di aver chiuso con la ...pubblica una splendida foto in compagnia della figlia Apple sul proprio profilo Instagram in occasione del National Daughters Day. C'è la festa del papà e della mamma, ma negli Stati ...Gwyneth Paltrow ha festeggiato il suo 49esimo compleanno sul suo profilo Instagram con una foto che la ritrae nuda; a quanto pare, ormai, è una tradizione. Gwyneth Paltrow ha rispettato la tradizione ...Gwyneth Paltrow e Demi Moore insieme in una foto pubblicata da quest’ultima su Instagram. L’occasione è stata il compleanno della Paltrow ...