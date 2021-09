Gubbio-Pescara, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 28 settembre 2021) Gubbio-Pescara in campo al “Barbetti” questa sera dalle 21.00, per la 6a giornata del campionato di Serie C girone B. Entrambe le formazioni sono fino a qui imbattute in campionato, ma gli ospiti vogliono tornare a vincere. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche e curiosità di Gubbio-Pescara Il Gubbio approccia la sfida di questa sera, dopo il pareggio con il quale ha chiuso la trasferta contro il Grosseto nell’ultimo weekend. Decisivi in quella gara, i gol messi a segno da Mangni per i rossoblù e Vrdoljak per i toscani. I 9 punti guadagnati nelle prime cinque giornate (2 vittorie, 3 pareggi), valgono al momento alla squadra di Torrente, la quinta posizione. Anche il Pescara ha chiuso l’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021)in campo al “Barbetti” questa sera dalle 21.00, per la 6a giornata del campionato diC girone B. Entrambe lesono fino a qui imbattute in campionato, ma gli ospiti vogliono tornare a vincere. Così ledella gara. Statistiche e curiosità diIlapproccia la sfida di questa sera, dopo il pareggio con il quale ha chiuso la trasferta contro il Grosseto nell’ultimo weekend. Decisivi in quella gara, i gol messi a segno da Mangni per i rossoblù e Vrdoljak per i toscani. I 9 punti guadagnati nelle prime cinque giornate (2 vittorie, 3 pareggi), valgono al momento alla squadra di Torrente, la quinta posizione. Anche ilha chiuso l’ultima ...

Advertising

Fantacalciok : Gubbio – Pescara: dove vedere la diretta live e risultato - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEB #Gubbio Vs #Pescara è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C che si gio… - Nazione_Umbria : Gubbio, arriva il Pescara per sognare la vetta - marmori60 : RT @marmori60: . martedì 28 settembre ore 21 Stadio Barbetti diretta tv su Eleven Sports gara di calcio Nazionale di Serie C Gubbio vs Pes… - marmori60 : . martedì 28 settembre ore 21 Stadio Barbetti diretta tv su Eleven Sports gara di calcio Nazionale di Serie C Gubb… -