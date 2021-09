Gualtieri | struttura missione Expo 2030 va rafforzata | possiamo vincere

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “? Dovremo immediatamente rafforzare ladiperperché ci saranno scadenze molto rapide d ravvicinate. Già sono previste ispezioni i prossimi mesi per verificare il progetto. Ci sono buone possibilità di”. Così il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto, intervistato in diretta a TgCom24.

... oggi in piena attuazione, che restituirà laa Ravenna Teatro, come sede centrale ... Il progetto Malagola ospiterà Maestri come Mariangela, Meredith Monk, Moni Ovadia o Roberto ......dell'allora titolare dell'Agricoltura contro Conte e il ministro dell'Economia Roberto... Quellaterritoriale che dovrebbe costituire l'ossatura del nuovo Movimento. Il timore è che ...Lo stadio si può fare. Lo ha detto ai microfoni di Centro Suono Sport il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Lo stadio? Abbiamo in progetto anche quello - ha riferito ...La 38enne sostiene l’ex ministro Pd dell’Economia, Roberto Gualtieri, e scende in campo con Sinistra Civica Ecologista ...