Gualtieri: 'Roma abbandonata, cittadini sommersi dai rifiuti. Sarà decisivo il 'mio' Pnrr per il rilancio della città' (Di martedì 28 settembre 2021) Ad una settimana dall'apertura delle urne l'adrenalina inizia a fare capolino nel comitato di Roberto Gualtieri , candidato sindaco di Roma per il centrosinistra. Gli ultimi giorni di campagna ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Ad una settimana dall'apertura delle urne l'adrenalina inizia a fare capolino nel comitato di Roberto, candidato sindaco diper il centrosinistra. Gli ultimi giorni di campagna ...

Advertising

virginiaraggi : #Giorno19. @gualtierieurope ti ho lasciato tutto il giorno per pensarci ma anche oggi nisba. Attendiamo tue. Per c… - ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - lucianonobili : “Salvini e Meloni perderanno sia a Milano che a Roma. Negli ultimi 12 anni, i peggiori per Roma, hanno governato di… - ItaliaViva : RT @lucianonobili: “Salvini e Meloni perderanno sia a Milano che a Roma. Negli ultimi 12 anni, i peggiori per Roma, hanno governato diretta… - PFrullone : RT @nicolomontarini: Lombardi a Raggi nella chat dei 5stelle: 'A Roma si sono formate delle piccole discariche a cielo aperto. Hai governat… -