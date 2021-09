Gualtieri | rete cittadini e associazioni è risorsa straordinaria

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Dobbiamo prenderci cura della città e pulirla, ma laterritoriale diffusa die diche si fanno carico dei beni comuni costituisce unache va valorizzata e messa in”. Lo ha detto oggi il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, al termine della visita al mercato rionale del Tuscolano III, nel territorio del Municipio VII. “Noi proponiamo un grande patto per il tessuto sociale e territoriale anche attraverso un regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, su modello di quello di Bologna, per valorizzare laterritoriale associativa.” “Ciascuno, ovviamente, deve fare la sua parte e non può scaricare le funzioni. Questa, però, è una delle cose positive che ...

Roberto, il nostro candidato sindaco, ha infatti parlato fin da subito della riforma dei ... inoltre, sarà l'occasione per costruire unaintegrata di servizi sociosanitari, favorendo ..., che Roma ha trovato in questi mesi di campagna elettorale? 'È' stata una campagna ... Mi ha colpito come in questi anni si sia sviluppata unadi associazioni che si prendono cura del ...Ad una settimana dall'apertura delle urne l'adrenalina inizia a fare capolino nel comitato di Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra. Gli ultimi giorni di ...Il candidato sindaco del Centrosinistra illustra nel dettaglio il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, partendo dalle storie quotidiane di chi “lotta” contro una Roma invivibile Una cit ...