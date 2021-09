Gualtieri: “In caso di ballottaggio telefonerò a Conte? Certo, con lui risultati importanti. Penso sfiderò Michetti al secondo turno” (Di martedì 28 settembre 2021) “Michetti? Effettivamente non sembra una scelta forte, ma ho massimo rispetto e Penso che lo incontrerò al ballottaggio”. Lo ha detto al Festival delle Città il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rispondendo ad alcune domande sulle parole di Giorgetti e sull’endorsement del ministro leghista a Carlo Calenda. Gualtieri ha poi assicurato che, in caso di secondo turno, telefonerà a Conte. “Lo chiamerò? Ma Certo, abbiamo passato insieme momenti importantissimi, duri ma appassionanti. E abbiamo ottenuto risultati importanti per il Paese” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “? Effettivamente non sembra una scelta forte, ma ho massimo rispetto eche lo incontrerò al”. Lo ha detto al Festival delle Città il candidato sindaco di Roma, Roberto, rispondendo ad alcune domande sulle parole di Giorgetti e sull’endorsement del ministro leghista a Carlo Calenda.ha poi assicurato che, indi, telefonerà a. “Lo chiamerò? Ma, abbiamo passato insieme momentissimi, duri ma appassionanti. E abbiamo ottenutoper il Paese” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

