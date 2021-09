Griezmann e Suarez rigore gelano San Siro Milan ribaltato 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 28 settembre 2021) A Saniltorna a giocare in Champions League davanti ai suoi tifosi a sette anni dall’ultima volta. Dall’altro lato c’è l’Atletico Madrid di Simeone. Due tocchi di mano presunti in area diin avvio, prima di Tomori e poi di Hermoso, ma l’arbitro turco Cakir non concedein nessuna delle due occasioni. Al 20? ilpassa con Leao, rapido nel controllare e bravo a superare Oblak incrociando. Il portiere dei madrileni aveva negato la gioia a Rebic pochi istanti prima. Ma al 29? la gara cambia, doppia ammonizione per Kessie e rossoneri in dieci uomini. Punito il fallo da dietro su Marcos Llorente. La mossa di Pioli per coprirsi è Tonali al posto di Rebic per dare un aiuto a Bennacer in mediana. Incredibile traversa di Leao in rovesciata a fine primo tempo, poi ...