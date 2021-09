Greta “Vogliamo giustizia climatica, i leader non ci ascoltano” (Di martedì 28 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Noi Vogliamo un futuro sicuro e una giustizia climatica. Vogliamo una giustizia climatica e la Vogliamo ora”. Così Greta Thunberg nel corso dell’apertura al Mico di Milano della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26 che vede quattrocento giovani discutere della crisi climatica. “I nostri leader difettano d’azione ma intenzionale e questo è un tradimento di tutte le generazioni presenti e future. Non possono asserire che ci stanno provando perchè è chiaro che non lo fanno. Fanno finta che ascoltano noi giovani ma non è vero – ha proseguito – è chiaro che non ci stanno ascoltando e non ci hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Noiun futuro sicuro e unaunae laora”. CosìThunberg nel corso dell’apertura al Mico di Milano della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26 che vede quattrocento giovani discutere della crisi. “I nostridifettano d’azione ma intenzionale e questo è un tradimento di tutte le generazioni presenti e future. Non possono asserire che ci stanno provando perchè è chiaro che non lo fanno. Fanno finta chenoi giovani ma non è vero – ha proseguito – è chiaro che non ci stanno ascoltando e non ci hanno ...

