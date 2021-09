Greta Thunberg: 'Sono 30 anni che sul clima sentiamo solo bla bla bla' (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 settembre 2021 'Tutto quello che sentiamo dai nostri cosiddetti leader, parole che sembrano altisonanti, per ora non hanno portato ad alcuna azione. Naturalmente ci serve un dialogo ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 settembre 2021 'Tutto quello chedai nostri cosiddetti leader, parole che sembrano altisonanti, per ora non hanno portato ad alcuna azione. Naturalmente ci serve un dialogo ...

