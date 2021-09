Greta Thunberg e Vanessa Nakate attaccano (ancora) i governi al vertice per il clima di Milano: «Non c’è un pianeta Bla bla bla» – I video (Di martedì 28 settembre 2021) «Non c’è un pineta B. Non c’è un pianeta Bla bla bla». Greta Thunberg e Vanessa Nakate, due delle più note attiviste mondali per il clima, hanno partecipato alla prima giornata di lavori dello Youth4climate, un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale. Quattrocento ragazzi e ragazze si sono incontrati al Mico di Milano per discutere di idee e progetti in vista della storica Conferenza sul clima delle Nazioni Unite prevista per novembre a Glasgow, in Scozia. «So che ci aiuterete a realizzare delle soluzioni visionarie», ha detto nel suo intervento di apertura il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Ma l’ottimismo inscenato sul palco dalle istituzioni non è piaciuto a Thunberg, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) «Non c’è un pineta B. Non c’è unBla bla bla»., due delle più note attiviste mondali per il, hanno partecipato alla prima giornata di lavori dello Youth4te, un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale. Quattrocento ragazzi e ragazze si sono incontrati al Mico diper discutere di idee e progetti in vista della storica Conferenza suldelle Nazioni Unite prevista per novembre a Glasgow, in Scozia. «So che ci aiuterete a realizzare delle soluzioni visionarie», ha detto nel suo intervento di apertura il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Ma l’ottimismo inscenato sul palco dalle istituzioni non è piaciuto a, ...

