Greta Thunberg e Roberto Cingolani all’apertura della Youth4Climate (Di martedì 28 settembre 2021) Nella mattina del 28 settembre, in occasione dell’apertura dell’evento che coinvolge oltre 400 giovani di tutto il mondo, Greta Thunberg e il Ministro Roberto Cingolani hanno partecipato, al Mico di Milano, alla conferenza che ha dato avvio ai lavori della Youth4Climate: Driving Ambition. La manifestazione è inserita all’interno della preCop26, che si terrà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre; si tratta dell’incontro delle Nazioni Unite in vista della Conferenza della Parti sul Clima (COP26) di Glasgow. Youth4Climate sarà l’evento di apertura della PreCOP26; all’attività, con valore istituzionale, parteciperanno due giovani per ognuno dei 197 Paesi membri dell’UNFCCC (la Convenzione delle Nazioni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Nella mattina del 28 settembre, in occasione dell’apertura dell’evento che coinvolge oltre 400 giovani di tutto il mondo,e il Ministrohanno partecipato, al Mico di Milano, alla conferenza che ha dato avvio ai lavori: Driving Ambition. La manifestazione è inserita all’internopreCop26, che si terrà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre; si tratta dell’incontro delle Nazioni Unite in vistaConferenzaParti sul Clima (COP26) di Glasgow.sarà l’evento di aperturaPreCOP26; all’attività, con valore istituzionale, parteciperanno due giovani per ognuno dei 197 Paesi membri dell’UNFCCC (la Convenzione delle Nazioni ...

Advertising

SkyTG24 : 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla… - ilpost : Alla conferenza “Youth4Climate” di Milano, #GretaThunberg ha detto che gli impegni dei leader mondiali sul clima so… - Corriere : Greta Thunberg a Milano: «Le politiche sul clima tutte bla, bla, bla» - GiulianaDaniel2 : RT @SkyTG24: 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla bla bla. Da… - MarzioMarzorati : RT @Corriere: Greta Thunberg a Milano: «Le politiche sul clima tutte bla, bla, bla» -