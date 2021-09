Greta Thunberg a Milano | “Politiche sul clima solo bla bla bla | dai cosiddetti leader solo bla bla bla” – L’intervento integrale dell’attivista

(Di martedì 28 settembre 2021) Un intervento duro ma che guarda al cuore del problema: finora tante parole, ma pochi fatti., all’apertura della conferenza dei giovani sul, Youth4te, davanti al ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, al primo cittadino Beppe Sala e a tanti attivisti, ha detto la sua sulla crisitica e sullesul. “Il cambiamentotico non èuna minaccia, ma soprattutto un’opportunità per creare un pianeta più verde e più sano”, ha esordito la giovane attivista. “Quando parlo di cambiamentotico cosa vi viene in mente? Io penso ai posti di lavoro, ai lavori verdi, ecologici – ha continuato – dobbiamo trovare una ...

Advertising

SkyTG24 : 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla… - Corriere : Greta Thunberg a Milano: «Le politiche sul clima tutte bla, bla, bla» - ilpost : Alla conferenza “Youth4Climate” di Milano, #GretaThunberg ha detto che gli impegni dei leader mondiali sul clima so… - Salinge06174892 : RT @gr_grim: «Il Ministro Cingolani a colloquio con Greta Thunberg». È un titolo vero. Rileggetelo due o tre volte: il Ministro...a collo… - iannetts70 : RT @ilpost: Alla conferenza “Youth4Climate” di Milano, #GretaThunberg ha detto che gli impegni dei leader mondiali sul clima sono tutte pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Thunberg

Passa come un uragano e, come ormai da qualche anno ci ha abituati, non usa mezzi termini e travolge chiunque con le sue parole. La giovane attivista ambientalista svedeseè arrivata questa mattina al Mico di Milano , per partecipare a Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano, alla presenza del ministro per la ...'Basta chiacchiere'.Thunbger incalza così i leader mondiali sul clima, da Milano dove è arrivata per partecipare all'evento #youth4climate, tre giorni di incontri fra circa 400 ragazzi tra i 15 e i 29 anni, ...Il sindaco di Milano: "Ci serve la vostra energia a tutti i livelli per supportare queste iniziative". (LaPresse) “I Sindaci si sono presi l’impegno di lavorare con i giovani per aumentare la partecip ...Greta Thunberg striglia i potenti del mondo anche dal palco del Mi.Co. durante il raduno giovanile Youth4Climate in preparazione alla PreCOP26 dei prossimi giorni. 'Il cambiamento non solo è possibile ...