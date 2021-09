Greta Thunberg a Milano per Youth4Climate: 400 giovani riuniti per parlare di clima (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 settembre 2021 - Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima, è arrivata al Mico di Milano per partecipare al ' Youth4climate / PreCop26', l'evento preparativo della Cop 26 di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021), 28 settembre 2021 -, la giovane attivista per il, è arrivata al Mico diper partecipare al '/ PreCop26', l'evento preparativo della Cop 26 di ...

Advertising

dellorco85 : Non dico di fare 'i Greta Thunberg', ma una via di mezzo vagamente civile e sostenibile è così difficile? Non penso… - Corriere : Greta Thunberg a Milano per il clima: «Non ha voluto la scorta». L’arrivo in treno con ... - repubblica : Greta Thunberg oggi a Milano per Youth4Climate: dibattiti e concerti per parlare di ambiente [di Ilaria Carra] - Italia_Notizie : Greta Thunberg a Milano per le giornate sul clima: «Ho le stesse aspettative: molte chiacchiere» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Greta Thunberg è a Milano per il clima: «Ho sempre le stesse aspettative, molte chiacchiere» -