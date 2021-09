Greta Thunberg a Milano per la 'Youth4Climate': "Non si può andare avanti con bla bla bla" (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - "La crisi clima è solamente un sintomo di una crisi di più ampio respiro: la crisi della sostenibilità, la crisi sociale, della disuguaglianza. Una crisi basata sull'idea che alcune persone valgono più di altre. Stiamo ancora andando velocemente nella direzione sbagliata". Così Greta Thunberg, la giovane attivista svedese in occasione dell'apertura dei lavori della Youth4Climate a Milano. "Dicono che vogliono delle 'soluzioni' ma non si può risolvere una crisi che non si conosce; non si può equilibrare, bilanciare un budget se lo si ignora e se non consideriamo il passato", ha aggiunto. Greta Thunberg è al Mico di Milano per confrontarsi e lavorare a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Arrivata in treno da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - "La crisi clima è solamente un sintomo di una crisi di più ampio respiro: la crisi della sostenibilità, la crisi sociale, della disuguaglianza. Una crisi basata sull'idea che alcune persone valgono più di altre. Stiamo ancora andando velocemente nella direzione sbagliata". Così, la giovane attivista svedese in occasione dell'apertura dei lavori della. "Dicono che vogliono delle 'soluzioni' ma non si può risolvere una crisi che non si conosce; non si può equilibrare, bilanciare un budget se lo si ignora e se non consideriamo il passato", ha aggiunto.è al Mico diper confrontarsi e lavorare a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Arrivata in treno da ...

Advertising

dellorco85 : Non dico di fare 'i Greta Thunberg', ma una via di mezzo vagamente civile e sostenibile è così difficile? Non penso… - Corriere : Greta Thunberg a Milano per il clima: «Non ha voluto la scorta». L’arrivo in treno con ... - repubblica : Greta Thunberg oggi a Milano per Youth4Climate: dibattiti e concerti per parlare di ambiente [di Ilaria Carra] - robertaestop : @MiTE_IT #Italia #Ue #ClimateChange #SaveThePlanet #FattiNonParole #Noncepiutempo #Ambiente #Clima, @GretaThunberg… - LumsaNews : #GretaThunberg è arrivata questa mattina a Milano per partecipare allo Youth4Climate. La giovane attivista svedese… -