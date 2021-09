Greta Thunberg a Milano per la ‘Youth4Climate’ (Di martedì 28 settembre 2021) Greta Thunberg è arrivata al Mico di Milano per la ‘Youth4Climate’, che parte ufficialmente oggi, per confrontarsi e lavorare a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Arrivata in treno da Francoforte, Greta ha rifiutato la scorta e, con lo zaino in spalla, si è messa in fila per i controlli. Thunberg aprirà i lavori insieme all’altra giovane attivista Vanessa Nakate e sono oltre 400 i giovani di tutto il mondo che si sono dati appuntamento a Milano. E’ la prima volta che, grazie all’Italia che ha proposto all’Onu questo evento all’interno del calendario della Cop26, organizzata in partnership con il Regno Unito, i giovani passeranno dalla protesta alla proposta in nome della difesa del clima e del pianeta. Le prime due ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021)è arrivata al Mico diper la, che parte ufficialmente oggi, per confrontarsi e lavorare a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Arrivata in treno da Francoforte,ha rifiutato la scorta e, con lo zaino in spalla, si è messa in fila per i controlli.aprirà i lavori insieme all’altra giovane attivista Vanessa Nakate e sono oltre 400 i giovani di tutto il mondo che si sono dati appuntamento a. E’ la prima volta che, grazie all’Italia che ha proposto all’Onu questo evento all’interno del calendario della Cop26, organizzata in partnership con il Regno Unito, i giovani passeranno dalla protesta alla proposta in nome della difesa del clima e del pianeta. Le prime due ...

