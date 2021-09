Greta Thunberg a Milano: «Le politiche sul clima sono tutte bla bla bla» (Di martedì 28 settembre 2021) “Build back better, bla, bla, bla. Green economy, bla, bla, bla”. sono le parole con cui Greta Thunberg ha aperto la conferenza Youth4climate di Milano con il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il sindaco Beppe Sala. “È tutto quello che sentiamo dai nostri leader: parole bellissime che non hanno portato a nessun risultato”, ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021) “Build back better, bla, bla, bla. Green economy, bla, bla, bla”.le parole con cuiha aperto la conferenza Youth4te dicon il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il sindaco Beppe Sala. “È tutto quello che sentiamo dai nostri leader: parole bellissime che non hanno portato a nessun risultato”, ha L'articolo proviene da Inews.it.

