Greta Thunberg a Milano inaugura le "giornate per il clima" (Di martedì 28 settembre 2021) Greta Thunberg è arrivata a Milano questa mattina per partecipare al pre-vertice Youth4climate organizzato dall'Onu insieme al Governo italiano. L'evento si svolgerà dal 28 al 30 settembre negli spazi dell'ex Fiera ed è introduttivo alla Cop26, conferenza annuale Onu sul clima. Per Greta sono previsti incontri e cortei in vista delle cinque giornate dedicate al clima a cui prenderanno parte anche Sergio Mattarella e Mario Draghi. Ad accompagnarla una scorta per tenerla lontana dagli studenti dei Fridays For Future e poi la coda per fare il tempone. I "Fridays For Future" rimasti fuori dagli incontri con Greta Thunberg Non sono mancate le polemiche legate alla scelta dei 400 giovani delegati provenienti dai 197 ...

